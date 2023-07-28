Большинство россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov / Kremlin Pool

О доверии главе государства высказались более 70% граждан.

Работу президента РФ Владимира Путина на его посту одобряет подавляющее большинство граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

Так, на вопрос, как Путин работает на своем посту, 77% респондентов ответили, что скорее хорошо, 11% — скорее плохо, еще 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 75% опрошенных, скорее не доверяют — 15%, затруднились ответить 10%.

Опрос общественного мнения проходил с 21 по 23 июля 2023 года в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) на 30 июня, уровень доверия граждан России к Владимиру Путину составлял 78,6%. При этом одобряли его деятельности 74,8% опрошенных.

В мае уровень доверия президенту страны со стороны жителей превысил 80%, а показатель одобрения его деятельности составил 76,4%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что деятельность Правительства РФ одобрили 50,1% опрошенных, а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 51,7%. Доверяют премьер-министру 60,9% опрошенных россиян.