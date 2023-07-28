Развода не будет: Тарасов и Костенко появились вместе на публике

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Футболист начал официально встречаться с моделью в день своего развода с Бузовой.

На фоне слухов о разводе Костенко и Тарасов появились вместе на публике. Корреспонденту 5-tv.ru эксклюзивно удалось подловить парочку на музыкально-цирковом Переполох-шоу «Чебурашка».

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов вместе более шести лет. Пара воспитывает троих детей: пятилетнюю Милану, трехлетнюю Еву и полуторагодовалого Алексея. Несмотря на долгий союз, поклонники Бузовой, которую футболист променял на свою нынешнюю супругу, постоянно ждут развода пары. И можно было бы сказать, что это всего лишь домыслы злопыхателей, однако и сам Тарасов не раз иронизировал по поводу разрыва с женой. Недавно в одном из YouTube-шоу он даже сообщил своему другу, что хочет оставить семью ради новой возлюбленной. В шутку. Но поклонники пары восприняли это заявление слишком серьезно.

Желая спасти нынешнюю пассию неверного футболиста от предательства, подписчики завалили личный блог модели словами поддержки. Тем более, как признавалась Костенко, в ее жизни уже был возлюбленный, который обманул наивную девушку, и она, не пережив предательства, сразу же от него ушла. Однако в этот раз до развала отношений дело так и не дошло. Костенко с легкостью отнеслась к шутке любимого, заверив своих поклонников, что им не стоит беспокоиться за ее душевное состояние.

Супруги часто делятся своей семейной идиллией в личных блогах на радость поклонников. И в этот раз возлюбленные решили выйти на публику вместе, лишний раз подтвердив, что их отношения по-прежнему полны любви и взаимоуважения. На музыкально-цирковое Переполох-шоу «Чебурашка» звездная семья вышла в свет почти в полном составе. Супруги взяли с собой дочек Милану и Еву, а маленького Алексея решили оставить дома.

Модель тщательно подходит к выбору нарядов своих дочек, Костенко балует девочек красивой одеждой. И в этот раз малышки, которые, кстати говоря, профессионально занимаются художественной гимнастикой, предстали в юбках-пачках пастельных тонов и ярких футболках. Ноги девочек украшали элегантные черные ботинки со шнуровкой. Сама Костенко выбрала себе классическое черное платье, дополнив его малиновой рубашкой и туфлями в тон, а Тарасов появился на ковровой дорожке в черном летнем костюме.

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