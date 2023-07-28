В Таганроге прогремел мощный взрыв, три человека пострадали
Денис Птицын 128 0
Эксклюзив
Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба губернатора Ростовской области; 5-tv.ru
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва.
В Таганроге прогремел мощный взрыв. Инцидент произошел около ресторана «Чехов Сад».
Есть пострадавшие, им оказывают медпомощь. Их минимум три человека. Часть пострадавших — люди из соседних зданий, которые получили травмы от стекол из окон соседних зданий. Их жизни ничего не угрожает.
На месте взрыва образовалась воронка, сейчас ее обследуют, сообщает источник 5-tv.ru.
Причины взрыва выясняются, на месте ЧП работают оперативные службы. Место происшествия оцеплено.