Финляндия с 1 августа прекратит выдачу виз в Петербурге

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Единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, останется посольство страны в Москве.

Финляндия перестанет выдавать визы в генконсульстве в Петербурге с 1 августа. Об этом заявили в МИД страны.

«Офис в Петербурге не будет получать заявления на получение виз и видов на жительство в Финляндии с 1 августа 2023 года», — говорится в сообщении ведомства.

Также уведомляется, что в связи с закрытием с 1 октября 2023 года генерального консульства Финляндии в Петербурге обслуживание клиентов прекращается с 1 сентября.

С этой даты единственной организацией, ответственной за иммиграционные и визовые вопросы, связанные с Финляндией, становится посольство в Москве. Отмечается, что из-за «ограниченных ресурсов» заявление на визы там не будут принимать с 1 по 31 августа.

В первых числах июля было объявлено, что Россия закроет генеральное консульство Финляндии в Петербурге и вышлет девять финских дипломатов. Мера стала ответом на антироссийскую политику Хельсинки, объявление персонами нон-грата девяти сотрудников российского посольства в Финляндии и ужесточение правил въезда для граждан России.

В канцелярии финского президента Саули Ниинисте 19 июля заявили, что Финляндия отзывает разрешение на работу генконсульства России в городе Турку с 1 октября в ответ на решение России выслать финских дипломатов из страны. Уже на следующий день мэрия Турку запретила генконсульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерра.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими проблемами для финнов обернулось закрытие границы с Россией.