В шаге от трагедии: полицейские спасли малыша, который чуть не выпал из окна

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; Официальный канал информационного интернет-портала «МВД МЕДИА» / mediamvd; 5-tv.ru

Госавтоинспекторам удалось не допустить трагедии.

В Кемеровской области полицейские не дали выпасть из окна двухлетнему мальчику. Об этом сообщают представители пресс-службы МВД по республике в официальном Telegram-канале, а также публикуют видео с места.

Инцидент произошел в городе Новокузнецке на проспекте Строителей. Очевидец заметил малолетнего ребенка, стоящего в открытом окне на втором этаже, после чего вызвал полицейских.

Приехавшие на место госавтоинспекторы Кирилл Корчагин и Степан Хромов обнаружили малыша, стоящего в оконном проеме, откуда на асфальт упала вытолкнутая им москитная сетка. Двухлетний ребенок никак не отреагировал на просьбы взрослых спуститься с подоконника и вернуться домой.

Осознавая, что мальчик в любой момент может упасть, полицейские приняли решение не допустить трагедии. Госавтоинспектор Кирилл Корчагин начал вскарабкиваться по выступам на фасаде на второй этаж, где находился сам ребенок. Добравшись до мальчика, полицейский перекрыл собой оконный проем. Все это время Кирилла Корчагина страховал его коллега Степан Хромов, используя покрывала.

Позже выяснилось, что мать двухлетнего ребенка не услышала, как мальчик залез на подоконник и оперся на москитную сетку. Женщина выразила благодарность полицейским за проделанную работу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Новокузнецке изъяли контрафактный алкоголь на фоне массового отравления в регионах.