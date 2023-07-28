В зоне СВО уничтожено три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX
Денис Птицын 60 0
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Фото: Минобороны РФ
Попытка прорвать обороны ВС РФ обернулась поражением.
ВСУ попытались атаковать позиции российских сил в районе населенных пунктов Работино и Успеновка на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Все атаки украинских сил были отражены, противник понес значительные потери. ВСУ для поддержки применяли поставленную Западом технику, но это им не помогло: по данным Минобороны, были уничтожены три немецких танка Leopard и два французских колесных танка AMX.
Также ВСУ потеряли 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 производства США, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».
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