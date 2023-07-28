Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге с воинскими почестями

Погибшего в зоне СВО военкора Журавлева похоронили в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Накануне президент наградил покойного орденом Мужества.

В Екатеринбурге сегодня прощаются с военкором РИА Новости Ростиславом Журавлевым. Он погиб в Запорожской области во время обстрела ВСУ кассетными боеприпасами.

Как раз о них журналисты, в том числе «Известий», приехали снимать сюжет. Наши коллеги Роман Польшаков и Дмитрий Шиков получили ранения.

Ростислава Журавлева похоронят с воинскими почестями. Накануне Владимир Путин наградил погибшего военкора орденом Мужества.

Проводить в последний путь Ростислава приехали его коллеги, в том числе из Москвы. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет подробнее.

Ранее 5-tv.ru писал, что военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков раскрыли подробности атаки ВСУ, в результате которой они пострадали.