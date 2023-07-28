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Континент остро нуждается в современных технологиях и богатейшем опыте российских специалистов.

Под фирменными зонтиками Росконгресса — в фирменную петербургскую погоду. Второй день форума «Россия — Африка» встречает гостей проливным дождем, от которого одни спасаются в очереди за горячим кофе, а другие, наоборот, заряжаются мотивацией.

«Я люблю прохладную погоду, все хорошо, я даже не думаю об этом. <…> Я приехал сюда, чтобы встретиться с перспективными партнерами. Поскольку есть люди, которые интересуются сотрудничеством с Угандой», — отметил бизнесмен из Уганды Юнус Масаба.

Свои деловые интересы здесь пытаются реализовать с самого открытия площадки. Вот бизнесмены из Танзании продвигают полностью экологичные фермерские продукты — рис и орехи местного производства, в планах — расширить дело, но для этого нужны инвестиции.

«Это органический рис из Танзании, розничная цена — два доллара. Но если кто-то вложится в его производство, цена может снизиться. <…> Так что мы ищем партнеров из России», — говорит сельхозпроизводитель из Танзании Хассан Чанде Хаме.

Работать вместе ради общего блага — это лейтмотив всего форума. Сегодня одна из центральных тем повестки — здравоохранение. Африка остро нуждается в современных технологиях и богатейшем опыте российских специалистов.

«Мы подписали меморандум о взаимопонимании, и у нас есть дорожная карта — с четкой временной установкой. <…> Планируется усиление лабораторных мощностей в Уганде, в этой связи мы получили грузовик с мобильной лабораторией, он прибудет в Уганду в конце декабря», — делится министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг.

Население Африки стремительно растет, а вместе с ним — потребность в квалифицированной медицине. Словно отвечая на этот запрос, многие российские компании демонстрируют свои технические ноу-хау максимально наглядно и интерактивно.

Вот последнее слово в нейрохирургии — навигационная система для операций на головном мозге. С помощью технологии захвата движений — вот эти маркеры — она позволяет с максимальной точностью определить положение инструмента относительно оперируемой области.

Другая критически важная для Африки тема — энергетика. Потребности растут, но инфраструктура за ними пока не поспевает.

Наша страна уже оказывает поддержку, строя первую на континенте АЭС в Египте, развивая гидроэнергетику, и даже «зеленая» ниша — за российским бизнесом.

Такой опыт нужно распространить на каждую из сфер взаимного интереса — об этом говорят все участники форума. Лучший показатель этого — конкретные соглашения и контракты, заключать которые будут в течение всего заключительного дня форума.