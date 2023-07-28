Путин призвал вернуться к строительству предприятий в Африке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hu Chaoqun; 5-tv.ru

Глава государства обратился к опыту, полученному во время существования СССР.

Россия должна вернуться к практике строительства предприятий в Африке, как это было в СССР. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«И, конечно, вот многие здесь присутствующие знают Советский Союз. Россия никогда не исходила из того, что нужно покупать в Африке только сырье: сколько Советский Союз построил предприятий, электростанций, сталелитейных заводов в Африке, мы должны вернуться к этой практике», — сказал глава государства на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Москва, подчеркнул он, способна реализовывать это как на международных площадках, так и на двусторонней основе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил в своем выступлении на втором дне саммита «Россия — Африка, что обе стороны не приемлют односторонние санкции и «карательные» ограничительные меры против государств.

Он также добавил, что ни Россия, ни Африка, не могут согласиться с заменой международного права, так называемым порядком, основанном на правилах, которые некоторые страны сами декларируют.