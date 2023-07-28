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До этого глава государства прокомментировал инициативу региона по урегулированию конфликта.

Президент России Владимир Путин пообещал обсудить с лидерами Африки ситуацию на Украине. Об этом он заявил на форуме «Россия-Африка».

До этого глава государства прокомментировал инициативу региона по урегулированию конфликта на Украине отметив, что это острая проблема, но Россия не собирается уходить от ее рассмотрения, при этом предложения Африки особенно ценны.

Саммит «Россия — Африка» стартовал на берегах Невы 27 июля, хотя встречи президента РФ Владимира Путина в Константиновском дворце начались уже 26 июля. Известно, что мероприятие посетят 17 глав африканских государств, пять вице-премьеров, четыре главы правительства и один глава парламента.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как РФ с уважением относится к планам стран Африки по урегулированию конфликта на Украине.