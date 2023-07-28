В России предлагают сажать за мелкие взятки на срок до четырех лет

В Госдуму внесли проект о наказании до трех лет тюрьмы за мелкое взяточничество

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У злоумышленников также будут конфисковать имущество.

В России в Госдуму внесен законопроект об ужесточении наказания за взятки вплоть до трех лет лишения свободы. Об этом сообщил депутат Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Речь идет о суммах, не превышающих десяти тысяч рублей», — заявил Пискарев.

Также он добавил, что у взяточников могут конфисковать имущество, чтобы компенсировать ущерб потерпевшим. Более того, могут появиться новые квалифицирующие признаки в виде вымогательства, совершения преступления группой лиц и бездействия.

До этого Мосгорсуд отправил в СИЗО обвиняемого в получении взятки бывшего заместителя министра цифрового развития России Максима Паршина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывшую судью Елену Кондрат отправили в колонию за взятку.