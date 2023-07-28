ВСУ кассетными боеприпасами обстреляли Токмак

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Был ранен местный житель, которого уже госпитализировали.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Токмаку Запорожской области кассетными боеприпасами. Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Вчера противник нанес три ракетных удара кассетными боеприпасами по частному сектору Токмака», — заявил Балицкий.

Также он добавил, что в результате инцидента загорелся жилой дом и погибла женщина. Кроме того, был ранен еще один местный житель, которого уже госпитализировали.

По последним данным, средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили вторую ракету, а третий боеприпас не разорвался. Сейчас саперы приступили к уничтожению снаряда с помощью контролируемого подрыва.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Путин назвал целями армии денацификацию и демилитаризацию Украины, защиту мирного населения ЛНР и ДНР, а также создание условий, гарантирующих безопасность России. В сентябре четыре освобожденных от националистов региона вошли в состав РФ — это ЛНР и ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Донецк оказался под обстрелом ВСУ.