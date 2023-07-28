В стиле «Барби»: шеф-кондитер представил рецепт вкусного розового десерта

Фото: www.globallookpress.com / Helmut Meyer zur Capellen

Основная начинка создаст вкус бабл-гам, который так любит кукла-красавица.

Чтобы приготовить простой и вкусный десерт в стиле «Барби» потребуется совсем немногое — паста бабл-гам (в простонародье «жвачка»), воздушный лимонный мусс на меренговой основе и пастила маршмэллоу. Этим рецептом десерта Barbie Bubble Gum в беседе с изданием Газета.ру поделилась шеф-кондитер Эглуте Зубкова.

Помимо этих продуктов на кухне еще должны находиться следующие — белый шоколад, сахар, яйца, сливки с высоким процентом жирности, какао-масло, вода, розовый пищевой краситель и желатин.

Рецепт очень прост — яичные белки нужно взбить с сахаром до состояния меренги. После этого необходимо добавить сливки, пасту бабл-гам и желатин. Должен получиться тягучий мусс, его следует разлить по формочкам, добавить маршмэллоу и убрать в морозилку до полного застывания.

Пока десерт «морозится», приготовьте глазурь, для нее потребуется шоколад, причем именно белый. С ним необходимо смешать какао-масло и розовый краситель. Достаньте формы из морозилки, покройте десерт равномерно глазурью и снова уберите в морозилку.

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