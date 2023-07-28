«Продолжим поддерживать»: Путин назвал Россию ответственным поставщиком сельхозтоваров

Фото, видео: Дмитрий Дадонкин / ТАСС; 5-tv.ru

Продукция в том числе будет отгружаться на безвозмездной основе, подчеркнул он.

Москва и впредь будет поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы сельхозпродукцией. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Россия всегда будет ответственным международным поставщиком сельхозтоваров. Продолжим поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы», — пообещал глава государства на пленарном заседании саммита «Россия — Африка».

Страна продолжит поставлять зерно и прочее продовольствие как в рамках продовольственной программы ООН, так и на безвозмездной основе, подытожил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин пообещал в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Также, по его словам, Россия обеспечит бесплатную доставку.