РФ с уважением относится к планам стран Африки по урегулированию конфликта на Украине

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Российская сторона высоко ценит африканские инициативы по украинскому вопросу.

Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания с главами африканских делегаций во время второго дня саммита «Россия — Африка» прокомментировал инициативу региона по урегулированию конфликта на Украине.

Путин отметил, что это острая проблема, но Россия не собирается уходить от ее рассмотрения, но предложения Африки особенно ценны.

«Это само по себе о многом говорит ведь раньше любые посреднические миссии были монополизированы исключительно странами с так называемой развитой демократией, теперь нет, а теперь и Африка готова помогать в решении проблем, находящихся казалось бы вне зоны ее первоочередных интересов», — отметил российский президент.

Путин заявил, что в России с уважением относятся к инициативам африканских стран и внимательно их рассматривают.