Путин: ситуация в Африке остается нестабильной из-за колониального наследия

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Российский лидер подробно объяснил, как «наследство», которое оставили Африке западные страны повлияло на страну и ее будущее.

Подавляющее большинство проблем Африки возникли из-за тяжелого постколониального наследия, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании с главами африканских делегаций во время второго дня саммита «Россия — Африка».

«Приходится признать и то, что ситуация во многих регионах Африки остается по-прежнему нестабильной, не урегулированы межнациональные и этнические конфликты, сохраняются острые политические и социально-экономические кризисы. Развитию континента мешают терроризм, распространение экстремистской идеологии, транснациональная преступность, пиратство», — заявил Путин.

Он добавил, что все это — тяжелое наследие колониальной эпохи, курса «разделяй и властвуй», который проводили в Африке западные метрополии.

Российский лидер отметил, что Россия готова предоставить свою помощь для того, чтобы искоренить все эти проблемы.