Умер сценарист фильма «Пролетая над гнездом кукушки» Бо Голдман
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo
Знаменитости было 90 лет.
Знаменитый американский сценарист Бо Голдман скончался в своем доме в Калифорнии. Об этом сообщает издание dni.ru со ссылкой на американские СМИ.
Причины смерти мужчины не раскрываются, ему было 90 лет. Однако известно, что он умер у себя дома.
В первую очередь, Бо Голдман известен, как сценарист фильм «Пролетая над гнездом кукушки» режиссера Милоша Формана, 1975 года.
К слову, в числе других известных работ Бо Голдмана «Запах женщины» и «Знакомьтесь, Джо Блэк» Мартина Бреста, «Мелвин и Говард» Джонатами Дэмми. Всего знаменитый сценарист участвовал в 15 проектах.
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