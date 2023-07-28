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Артистка резко ответила подписчикам на обвинение в клевете.

Пару месяцев назад 35-летняя актриса Кристина Асмус объявила, что счастлива с Романом Евдокимовым, который младше на шесть лет. Она долгое время скрывала личную жизнь после развода с шоуменом Гариком Харламовым. В этом союзе родилась единственная дочь артистки — Анастасия.

В одном из последних интервью блондинка рассказала, что в студенческие годы находилась в отношениях с тираном. Партнер постоянно издевался над ней и даже поднимал руку. Поводом для конфликта могла стать даже рубашка, которая, по его мнению, была плохо поглажена.

Несмотря на такое отношение, Асмус смогла уйти от избранника только через полтора года. Девушка пояснила, что не хотела говорить об этом говорить раньше, так как опасалась общественного осуждения.

Однако откровения звезды оценили не все. Актриса призналась, что столкнулась с самой настоящей травлей. Ей стали писать, что она намеренно придумала историю, так как абьюз — это модно. По мнению злопыхателей, никто не смог бы жить с деспотом так долго.

Звезда «Интернов» не осталась в стороне и резко ответила на критику. По словам Асмус, некоторые люди просто-напросто не знают, как ведут себя абьюзеры. Порой жертва не сразу понимает, что попала в ловушку. Изначально все подается как страсть, шутка или плохое настроение. Затем девушка начинает оправдывать агрессора и обвинять себя.

«Я виновата, я довела или у него было сложное детство», — поделилась она, добавив, что в какой-то момент просто не могла адекватно оценивать ситуацию.

Артистка подробно описала поведение бывшего, чтобы подписчицы смогли здраво оценить собственные отношения. По мнению звезды сериалов, моральные тираны сильно влияют на психику партнера, заставляют унижаться, критикуют, обрубают любое общение с противоположным полом, а также не дают нормально построить карьеру.

«Тебя очень медленно подавляют и уничтожают. Опять же, постоянные качели — то насилие, то спокойствие. Тебя так забивают, высасывают все силы и превращают в существо, неспособное сопротивляться», — подчеркнула звезда фильма «Текст».

По словам Кристины, часто в тиранов превращаются люди, которые сталкивались с моральным или физическим насилием в детстве. Они приносят подобный негативный опыт во взрослую жизнь. Асмус заявила, что нельзя говорить пострадавшим девочкам о то, что они сами виноваты в случившемся.

«Жертвы — обычные, нормальные, не глупые и не бракованные девчонки. Не будьте зверьми, перестаньте так мыслить! Не дай Бог вам или вашим дочерям оказаться на этом месте», — заключила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Асмус раскрыла подробности отношений с абьюзером.