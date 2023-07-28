Раскрыта причина смерти основателя группы The Eagles Рэнди Мейснера

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Мужчина умер в возрасте 77 лет.

В США умер американский музыкант, певец, автор песен и один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер. Информацию о трагической потере опубликовали на сайте музыкального коллектива.

Известно, что один из основателей группы, басист и вокалист Рэнди Мейснер скончался 26 июля в Лос-Анджелесе в возрасте 77 лет. Он погиб из-за осложнений, вызванных хронической обструктивной болезнью легких.

Рэндалл Герман Мейснер вырос в маленьком городке штата Небраска и был единственным сыном в семье фермеров.

Все четверо его бабушек и дедушек были иммигрантами из поволжских немцев. Пристрастие к музыке у мальчика появилось еще в детстве, его мать часто пела, а дед был учителем игры на скрипке.

В сентябре 1971 года Мейснер вместе с Доном Хенли, Гленном Фреем и Берни Лидоном сформировал легенду рока — группу The Eagles.

Дебют альбома был выпущен в 1972 году. В музыкальном коллективе Мейснер выполнял роль басиста и исполнял партии бэк-вокала.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер один из основателей группы The Eagles Рэнди Мейснер.