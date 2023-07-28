«Все взаимосвязано»: сын Владимира Басова раскрыл причину смерти актера

Фото: Кадр из к/ф «По семейным обстоятельствам», реж. Алексей Коренев, 1978 г.

Что же повлияло на то, что мужчина скончался всего в 64 года?

Младший сын актера и кинорежиссера Владимира Басова раскрыл причины его ранней смерти, которая произошла в возрасте 64 лет — 17 сентября 1987 года.

Александр Басов в беседе с изданием МК рассказал, что отец прошел фронт и получил контузию, которая сильно отпечаталась на его здоровье. Владимир Басов вел не совсем правильный образ жизни, и у него были проблемы со здоровьем, включая сердечные недомогания и перенесенный инфаркт.

«Все же взаимосвязано. Сосудистые заболевания для мужчины — серьезное дело. Жизнь была такая нервная. Все вместе это и сказалось», — рассказал продолжатель режиссерской династии.

Как итог, мужчина скончался от инсульта, связанного с сосудистыми заболеваниями. Наследник заключил, что жизнь его отца была нервной, и это также отразилось на его здоровье.

28 июля кинорежиссеру и актеру Владимиру Басову могло бы исполниться 100 лет. Участник Великой Отечественной войны Владимир Басов снял фильмы «Щит и меч», «Опасный поворот», «Дни Турбиных», «Время и семья Конвей», которые многие телезрители любят и смотрят до сих пор. В кино Владимир Басов сыграл больше восьмидесяти ролей. В основном это были эпизоды, иногда совсем крошечные, но многие из них знает каждый российский зритель.

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