Украинская беженка бросила мужа ради финна после 30 лет брака

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Женщина нашла замену супругу через несколько недель после переезда. Он в это время находился на линии фронта.

Украинская беженка по имени Татьяна нашла нового мужа в Финляндии за несколько недель. Историю семьи рассказали авторы американской газеты The New York Times. До эмиграции женщина была руководителем компании-производителя мороженого. Ее супруг Андрей, практикующей психотерапевт, лечил наркозависимость, позже оказался на линии фронта. Пара была в браке 30 лет, за это время вырастили двоих сыновей.

Закон, принятый президентом Украины Владимиром Зеленским, запрещает мужчинам от 18 до 60 лет покидать страну пока продолжаются боевые действия. Татьяна и ее старший сын за неделю проехали через десять стран и прибыли в финский город Турку, где живет младший сын, он хоккеист. Женщина призналась, что в конце пути, когда немного освоилась, поняла, что не хочет возвращаться домой. Ей захотелось новой жизни. Андрей некоторое время жил один, потом оказался на линии фронта.

Через несколько недель Татьяна позвонила мужу и рассказала о появившемся мужчине и желании развестись. Супруг сначала не хотел верить, потом надеялся, что это только флирт, но спустя время после пережитого шока смирился. Долго говорил жене, что все понимает, поддерживает ее, но игнорировал вопрос расторжения брака. Осознав, что супруга не передумает, подал на развод. Та подписала бумаги в Финляндии и отправила их на Украину автобусом. Она учит финский язык и готовится к получению местного гражданства.

В материале газеты ситуацию с разрушением украинских семей комментирует психотерапевт Анна Трофименко. Она объясняет причину «эпидемии разводов» не только боевыми действиями и вынужденной разлукой. Многие женщины, по словам эксперта, не хотят возвращаться домой, потому что там их ждут кулаки и унижения. Таким образом запрет на выезд из страны для мужчин помогает женам домашних тиранов сначала почувствовать себя в безопасности в другой стране, а потом постепенно обустроить быт.

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