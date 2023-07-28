Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье

Анастасия Бурмистрова 3 400 0
Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье
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Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

Тема:
Атака беспилотников на Москву

Прежде об атаке сообщил мэр столицы.

Киевский режим попытался при помощи дрона атаковать Московскую область, однако он был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — заявили в ведомстве.

В результате попытки террористической атаки Киева пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в пятницу, 28 июля, преступники попытались атаковать Москву при помощи беспилотника. По его словам, в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.

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