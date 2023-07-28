Хроники апокалипсиса: мощный шторм обрушился на Севастополь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

За полтора часа в городе выпала половина месячной нормы осадков.

Мощный шторм с градом обрушился этой ночью и на Севастополь. Частные дома и подъезды затопило, в нескольких районах пропало электричество.

А на одной из улиц и вовсе рухнула бетонная облицовка здания, причем прямо на детскую площадку. Синоптики говорят, что за полтора часа на город обрушилась половина месячной нормы осадков, и до утра дождь точно не закончится. Масштабы стихии оценил корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва постепенно приходит в себя после потопа — столицу накрыл самый мощный дождь за последние почти 40 лет. Синоптики зафиксировали рекордный уровень осадков.

Всего за несколько часов выпало больше половины месячной нормы. Залило станции метро, подземные переходы, под воду ушли парковки вместе с машинами.