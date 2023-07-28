Тепловой взрыв: как в Европе и США борются с экстремальной жарой

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde via www.imago-ima; 5-tv.ru

Оригинальное решение в своем стиле уже предложил Джо Байден.

Из-за экстремальной жары, накрывшей всю Европу, температура в водоемах стала как парное молоко! Так, вода в Средиземном море достигла рекордных отметок — плюс 28 градусов — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений.

Не менее жарко сейчас и в США. Власти Нью-Йорка предупредили о приближающейся волне рекордного зноя. Ожидается, что температура поднимется выше 32 градусов. Для того, чтобы люди могли справиться с такими температурами, для жителей открыли центры охлаждения.

А накануне Генсек ООН Антонио Гутерриш назвал происходящее глобальным кипением. И напомнил, первая неделя июля стала самой жаркой в мировой истории. Он уверен, что человечество еще может остановить изменение климата. Неожиданное решение проблемы предложил президент США Джо Байден.

«У нас есть множество программ по помощи населению. В том числе мы готовы помогать людям перекрашивать крыши их домов в белый цвет», — заявил американский лидер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, несмотря на обещания синоптиков, летняя жара не спешит приходить в Москву. В столице — дожди и сильный ветер, местами даже град.