Российские бойцы рассказали о «Ночной фурии», которая наводит страх на ВСУ
51 0
Военкор «Известий» показал работу расчета гаубицы «Мста-Б»
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
«Мста-Б» на передовой по праву считается легендой.
Все переданное западом вооружение и боеприпасы методично уничтожаются нашей артиллерией — это отлично видно на примере расчетов гаубиц «Мста-Б». Порой всего один беспилотник и один залп — и весь запас боекомплекта ВСУ уже взлетает на воздух. Бойцы называют свою машину «Ночной фурией» за безупречную работу и страх, который орудие наводит на украинских националистов.
Главное в этом деле — не раскрыть себя и уберечь личный состав, который, к слову, в перерывах еще и спортом успевает заниматься. Военкор «Известий» Станислав Григорьев убедился.