Донецк оказался под обстрелом ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Повреждения получили гражданские объекты.

Донецк вновь оказался под обстрелом ВСУ. Ночью боевики открыли огонь по Киевскому району города. Ранения получили пожилые мужчина и женщина. Взрывы раздавались и в Шахтерске. Несколько боеприпасов разорвались недалеко от центра.

Как сообщают очевидцы, повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры. А вот кадры которые появились в соцсетях — автор говорит, что загорелись жилые дома.