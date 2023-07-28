Мадонна после болезни записала ролик с танцем под свой старый хит

Фото: Reuters / Neil Hall

Легенде поп-сцены пришлось перенести мировой тур, но теперь она, кажется, снова в строю.

Американская певица Мадонна (Настоящее имя Мадонна Луиза Вероника Чикконе. — Прим. ред.) доказала поклонникам, что восстановление после болезни проходит успешно. Она опубликовала в личном блоге видео, на котором снова танцует.

Еще недавно звезда была вынуждена приостановить юбилейное мировое турне, так как попала в больницу. Но проявлять слабость — не в ее стиле. В 64 года артистка все еще способна удивлять своего зрителя.

Перенесенный тур Celebration посвящен 40-летию Мадонны на сцене. Его старт был запланирован на середину июля, но из-за проблем со здоровьем главной звезды сдвинулся на осень. Первый концерт состоится не раньше октября. Но фанатов исполнительница уже готовит. На упомянутом видео она танцует под свой хит 1984 года Lucky Star.

«То, что я могу двигать своим телом и хоть немного танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире», — призналась певица в комментарии к ролику.

В конце июня Мадонна была госпитализирована. Она провела в отделении интенсивной терапии несколько дней из-за опасной бактериальной инфекции. Позже знаменитость продолжила восстанавливаться в своих апартаментах в Нью-Йорке. Болезнь обрушилась внезапно, в это время подготовка к туру шла полным ходом, все посвященные юбилею мероприятия пришлось экстренно отменять.

Мадонна была госпитализирована с серьезной бактериальной инфекцией в конце июня. Менеджер певицы сообщал, что она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии, после чего ее выписали из больницы и привезли в ее апартаменты в Нью-Йорке. Представитель певицы сообщал, что из-за внезапной болезни все мероприятия с ее участием, включая подготовку к зарубежному турне, приостановили.

В прессе сообщалось, что накануне госпитализации Мадонна чувствовала себя плохо, но не спешила обращаться к докторам. Симптомы значительно усилились, поднялась температура тела, репетиции сорвались. Врачи сделали вывод, что состояние сильно ухудшилось именно из-за невнимательности знаменитости к своему здоровью. В результате близкие всерьез переживали и даже сомневались, что артистка выкарабкается. А сегодня она уже опять танцует!

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