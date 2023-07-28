Жена Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на сравнение с Кейт Миддлтон

Фото: Instagram* / bruhunova

Татьяна Брухунова без лишней скромности заявила, что только ленивый не прислал ей фото герцогини для сверки.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова похвасталась в личном блоге новым платьем. Черным элегантным платьем в белый горошек — точно как у герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, жены британского принца Уильяма. Селебрити опубликовала фото в шикарном наряде, дополнив его темно-синей сумочкой в винтажном стиле и туфлями-лодочками.

Мода — одно из страстных увлечений Брухуновой. Порой она поражает подписчиков не столько стилем, сколько роскошью каждой детали. Мировые бренды, лучшие экземпляры прямо с подиумов, баснословные суммы, один выход молодой мамы на прогулку по парку может стоить пол миллиона рублей. Так что платье, как у герцогини, для похода в Большой театр публику уже не шокирует, но все еще порождает множество вопросов.

Стоит отметить, вкус Брухуновой нередко критикуют. За забавные головные уборы, очки и ретро-нотки в гардеробе ей иногда сильно достается, мол, «одевается, как бабушка». Но не в этот раз. Платью в горошек сделали море комплиментов. И фигуре владелицы, которую наконец-то можно как следует разглядеть. И даже сравнение с другой женщиной довольную Татьяну не смутило.

«Только ленивый не прислал мне фото герцогини Кембриджской в платье в горошек. Спасибо, конечно, но я знаю об этом платье. Именно на ней я увидела его впервые и потом загорелась покупкой», — заявила она.

Брухунова (34 года) и Петросян (77 лет) счастливы вместе уже четыре года, у пары есть двухлетний сын. Мальчика назвали Ваганом — в честь дедушки по отцу. Родители не обращают внимания на сплетни об их семье, но меньше их не становится. Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли здоровье стало сильно подводить Евгения Петросяна. Преданные поклонники были смущены его внешним видом после госпитализации.

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