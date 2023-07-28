Стало известно, сколько США планируют потратить на оборону в 2024 году

США планируют потратить на оборону более $880 млрд в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / US Army

Новый законопроект уже одобрили в Конгрессе.

США планируют пустить на расходы по обороне страны более 880 миллиардов долларов. Соответствующий законопроект принял Сенат Конгресса Штатов. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Уточняется, что в эту сумму также входит поддержка Украины. За принятие нового законопроекта высказались 86 политиков, всего лишь 11 были против.

Прежде стало известно, что американцы намерены начать поставлять танки Abrams киевскому режиму уже в сентябре текущего года. Но до этого они пройдут модернизацию в Германии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что санкционная политика Вашингтона на международной арене разрушит США.