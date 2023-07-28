Полугодовалая дочь певицы Ольги Орловой принимает ванну под присмотром собаки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Знаменитость с удовольствием делится забавными моментами материнства в соцсетях, а поклонники шутят, что малышку воспитывает не она, а домашние питомцы.

Бывшая солистка группы «Блестящие», а ныне ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова показала, как собака присматривает за ее дочерью Аней во время купания.

На фото из личного блога артистки — полугодовалая девочка с надувным кругом на шее плавает в ванне, а рядом, стоя на задних лапах, бдит домашний питомец по кличке Дина. Не впервые звезда дает фанатам повод для шутки, что за младенцем в доме ухаживает не мама, а ее многочисленные четвероногие любимцы.

Ольга Орлова вырастила сына от первого брака Артема, парню 22 года. В 45 лет она родила дочь от супруга Валерия, за которого вышла замуж в сентябре 2021-го после двух лет отношений. Поздняя беременность сопровождалась многими колкими комментариями со стороны известных коллег и пользователей Сети. Однако вопреки критике исполнительница, судя по контенту, наслаждается материнством, справляется со всеми задачами, не жертвуя карьерой.

Дина — преданная няня и гордость семьи Орловой. Фото: Instagram* / olgaorlova1311

Орлова часто рассказывает о дочери, делится ее успехами. По словам мамы, Аня начала говорить на «своем языке» в пять месяцев, а сейчас уже пытается вставать. Малышка уже осваивает горшок. К слову, когда ребенок осваивает туалетную науку, собака Дина так же контролирует процесс. Всегда на своем важном посту — рядом с ненаглядной крошкой.

Телеведущей регулярно напоминают о ее возрасте после рождения Ани. Во время беременности пугали последствиями, а сейчас обсуждают родительское мастерство. И даже постоянно улыбающийся и довольный ребенок в кадре не смягчает сердец хейтеров. Находятся и те, кто упрекает селебрити в недостаточном внимании к новой роли.

Как ранее писал 5-tv.ru, Ольгу Орлову жестко осудили за отпуск без дочери.

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