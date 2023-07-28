Ушла через год после сына: названа причина смерти певицы Шинейд О’Коннор

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Ирландская исполнительница была найдена мертвой в собственном доме в Лондоне.

Ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла на 57-м году после долгой борьбы с раком. Такая причина смерти упоминается в одном из материалов газеты The Irish Times.

Кроме того, известно, что исполнительница хита Nothing Compares 2 U страдала биполярным расстройством, а год назад потеряла сына. 17-летний наследник знаменитости Шейн покончил с собой 8 января 2022-го.

Как утверждала артистка, ее сын не раз пробовал свести счеты с жизнью, он всегда был склонен к суицидальным мыслям. После трагедии певица признавалась поклонникам, что Шейн оставался единственным смыслом существования для нее. Не справившись с горем, О’Коннор предприняла попытку покончить с собой, за что потом просила прощения у публики. Говорила, что потеряла себя без сына, что ненавидит себя.

«Это моя вина, не чья-то, а моя. Я не хочу жить в мире без моего Шейна и других моих детей. Я недостойна жить. Это моя ошибка. Я была чокнутой с самого рождения. Это не вина моих родителей, семьи или детей. Бог сделал меня неправильной», — откровенничала она.

Шинейд О’Коннор четырежды выходила замуж, один из браков продлился всего 16 дней. Она родила троих сыновей и дочь. Девочка осталась с отцом, борьбу в суде ее мама проиграла. Над Шейном звезда лишилась опеки в 2013 году. Она беспокоилась, что проблемы парня с психикой — ее наследство. Лечение в психиатрических клиниках не спасло, однажды юноше пропал, а через несколько дней был найден мертвым.

Спустя четыре года певица рассказала о своем биполярном расстройстве. Причину она видела в детских травмах, обвиняла мать в жестоких издевательствах и пытках, называла ее садисткой и педофилом. В 13 лет О’Коннор сбежала из дома. По собственному признанию, исполнительница пыталась покончить с собой восемь раз. Из-за гинекологических проблем врачи удалили артистке матку, потом диагностировали онкологическое заболевание.

Шинейд О’Коннор прошла через долгие религиозные поиски. Была католиком, но в 2018-м в письме попросила папу Франциска отлучить ее от церкви, приняла ислам и выбрала себе новое имя — Шухада Дэвитт. В одном из телешоу знаменитость разорвала фото Иоанна Павла II и призвала общественность «бороться с настоящим врагом».

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