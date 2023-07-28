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Прежде было известно, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия.

Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявили дополнительные обвинения по делу о секретных документах. Об этом сообщает Reuters.

Уточняется, что в дело был добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США». Речь идет о презентации, которая была посвящена военной активности в другой стране. Кроме того, Трампа обвиняют в умышленном уничтожении записей с камер видеонаблюдения в Мар-а-Лаго.

Между тем в деле есть и новый фигурант — некий Карлос де Оливейр. Он был техническим работником в поместье Трампа. И именно он, согласно обвинению, содействовал экс-лидеру Штатов в транспортировке коробок с секретными документами.

Минюст США 18 июля прислал экс-президенту извещение о том, что он проходит подозреваемым по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Трамп был уверен, что вслед за извещением последуют арест и предъявление обвинений по данному уголовному делу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые обвинения против Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана Штатов и оказании влияния на свидетелей.