Два человека погибли при столкновении легковушки с электричкой на Ставрополье
Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
Состав протащил машину несколько метров.
Страшная авария произошла в Ставропольском крае, жертвами которой стали два человека. Легковушка столкнулась с электричкой на железнодорожном переезде, сообщает региональное управление ГИБДД.
По информации Госавтоинспекции, водитель автомобиля Lada Granta проигнорировал запрещающий сигнал семафора, выехал на пути, где столкнулся с локомотивом. В результате состав протащил машину несколько метров — на месте скончались 30-летний водитель и его 65-летняя мать.
Уточняется, что авария не повлияла на движение поездов на участке Минеральные Воды — Буденновск.
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