«Личные видео»: в WhatsApp* появилась новая функция

В WhatsApp* появилась функция видеосообщений в кружках

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Ожидается, что она станет доступна для всех пользователей в ближайшее время.

Новый вид многозвенных сообщений друзьям, коллегам и близким появился в мессенджере WhatsApp*. Об этом сообщила пресс-служба популярной площадки по обмену информацией.

«У пользователей появилась возможность записывать и отправлять короткие личные видео прямо в переписке», — говорится в сообщении.

Уточняется, что длина видео — 60 секунд. Отправляются такие сообщения по аналогии с голосовыми. Ожидается, что новая функция в ближайшее время станет доступна всем пользователям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в мессенджере WhatsApp* появилась новая функция в виде защиты от спам-звонков.

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