Индивидуальный сервис: водитель маршрутки в Подмосковье не дал промокнуть женщинам

Водитель маршрутки в Подмосковье вынес женщин на руках, чтобы они не промокли

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Автобус заглох прямо посреди огромной лужи, но мужчина нашел оригинальный способ спасения.

Водитель маршрутки ливня стал героем всего Подмосковья. Когда микроавтобус заглох посреди огромной лужи, он не растерялся и перенес пассажиров к остановке на руках.

В соцсетях это вызвало умиление, и руководство транспортной компании решило премировать своего сотрудника — он получит 50 тысяч рублей.