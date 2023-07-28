В России вспоминают детей, ставших жертвами украинских неонацистов в Донбассе

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Сотни малышей погибли и пострадали от рук террористов.

В России сегодня вспоминают всех детей, ставших жертвами украинских неонацистов в Донбассе. С 2014 года погибли около 300 малышей и подростков, сотни получили ранения в результате ударов по жилым районам.

В Донецке весь день несли цветы, игрушки и фотографии к монументу на Аллее ангелов, была объявлена минута молчания.