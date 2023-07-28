Вляпался в историю: как в Приморье спасали мальчика, увязшего в иле

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Ребята решили поиграть на заболоченном дне реки.

В Приморье детские игры едва не привели к трагедии. Компания друзей отправилась изучать заболоченное дно реки, часть которой осушили на время ремонта пешеходного моста. Один из них явно переоценил свои силы и увяз в иле.

Чем активнее он пытался выбраться, тем глубже погружался в глинистую массу. Очевидцы вызвали МЧС. Спасатели прибыли уже через четыре минуты, вытащили мальчика из грязевой ловушки и помогли отмыться.