Войска Руанды перешли границу с Конго

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Отношения между странами обострились еще в январе 2021 года.

Войска Руанды перешли границу с Демократической Республикой Конго. О вступлении армии на территорию сообщило агентство Reuters со ссылкой на командование Вооруженных сил ДРК.

Уточняется, что военные Руанды атаковали силы безопасности Конго. При этом о численности руандийской армии, пересекшей границу, пока не сообщается. Нет также данных и о пострадавших и погибших.

В январе 2021 года повстанческая группировка «Движение 23 марта» начала активные боевые действия на востоке Конго. Тогда отношения стран и обострились — Руанду обвиняют в поддержке этих повстанцев.

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