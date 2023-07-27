«Судите сами»: Лавров о реакции западных стран на мятеж в Нигере

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Он напомнил, как Запад относился к событиям 2015 года, происходивших на Украине.

Россия считает, что в Нигере, где произошла попытка смены власти, необходимо восстановить конституционный порядок. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире федерального канала.

При этом он напомнил, как западные страны относятся к мятежам в других государствах — в том числе он напомнил февраль 2014 года, госпереворот на Украине. Тогда Запад не стал призывать оппозицию к порядку.

«Судите сами, как наши западные коллеги относятся к госпереворотам с одной стороны тем, которые происходят вдалеке, а с другой стороны к тем, которые они сами организовывают», — добавил Лавров.

В столице Нигера на днях военные окружили резиденцию главы страны Мохамеда Базума и задержали его. Он чувствует себя хорошо. Чуть позже стало известно о его свержении. Смуту в стране связывают с планами главы Нигера отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Россия отреагировала на события в Нигере.