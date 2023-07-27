Задержанный ФСБ агент признался в подготовке теракта на корабле по заданию СБУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXEY_MAISHEV/IZVESTIA; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

По результатам завербованный надеялся получить денежное вознаграждение и украинское гражданство.

Завербованный Службой безопасности Украины (СБУ) агент киевского режима был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) России в ходе подготовке к теракту. Как рассказал сам мужчина на допросе, он планировал устроить взрыв на одном из кораблей Черноморского флота.

Он признался, что выполнял приказы украинских спецслужб с начала специальной военной операции (СВО), так как «поддался пропаганде».

«Связь с украинской спецслужбой я поддерживал через свою знакомую, проживающую на территории Украины. В период сотрудничества передавались данные СБУ — секретные сведения об участии кораблей Черноморского флота в СВО», — заявил задержанный.

По его словам, задачу организовать теракт на корабле он получил в июле 2023 года. За успешное выполнение приказа ему обещали денежное вознаграждение и предоставление украинского гражданства. Но еще на этапе подготовки план был раскрыт сотрудниками ФСБ, а его исполнитель — схвачен.

Прежде ФСБ сообщала о задержании упомянутого фигуранта. Отмечалось, что украинский агент собирался устроить взрыв на судне, оснащенном высокоточными ракетами. У мужчины были изъяты две самодельных бомбы, их общая мощность составила один килограмм в тротиловом эквиваленте.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, в Москве по подозрению в подготовке теракта был задержан подросток.