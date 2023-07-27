«Девчонки в слезах!» — певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского

Виктория Сытник 827 0

Певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского о пластике

«Девчонки в слезах!» — певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

Артистку задели слова адвоката, который охарактеризовал поведение недовольных пациенток Хайдарова как «сиськин бунт».

Певица Слава отреагировала на обвинения представителя Тимура Хайдарова, адвоката Александра Добровинского. Своими мыслями артистка поделилась в личном блоге.

Александр Добровинский в беседе с 5-tv.ru отметил, что претензии Славы и Любови Успенской к звездному хирургу были раздуты из-за денег, ведь первая молчала — год, а вторая — и вовсе три. По словам исполнительницы хита «Одиночество», затишье было связано с ожиданием. Как рассказывает Слава, Тимур Хайдаров обещал ей, что за год рассосутся все проблемные зоны. Более того, долгое время артистка думала, что неудачная пластика связана с ее природной предрасположенностью — длительным заживлением ран, однако оказалось, что это не так.

«Но потом я пошла к еще одному доктору. Он сказал: „Ничего у вас не рассосется“. Это как было уже в конце моего ждущего года. И он мне сделал операцию, и все случилось прекрасно», — отметила певица.

Особенно задели Славу слова Добровинского, который охарактеризовал поведение недовольных пациенток Хайдарова как «сиськин бунт». По мнению певицы, хирург осквернил одну из самых важных частей тела женщины, в результате чего она не только не получила качественно сделанную грудь, так еще в ответ столкнулась с неуважением и пренебрежительным отношением.

«Вы прекрасно, девочки, знаете, что для нас такое грудь, которой мы кормим наших детей, которой мы радуем своих любимых, сами в зеркало в купальниках любим смотреться, какие мы красотки. А здесь нас просто обозвали «сиськин бунт», — негодует певица.

По словам Славы, она была поражена количеством девушек, которые оперировались у звездного хирурга и также, как и она, пострадали.

«Девчонки в слезах! Некоторые по несколько лет переделывают! У кого криво, у кого что!» — возмущается Слава.

Певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского о недовольных пациентках после пластикиПевица Слава отреагировала на обвинения Добровинского о недовольных пациентках после пластики. Фото: Instagram* / nastya_slava

Певица предполагает, что неудачная пластика связана с тем, что операции на грудь делает не сам Тимур Хайдаров, а его ассистенты. Свою догадку Слава объясняет тем, что ей до сих пор не предоставили видеозапись с хирургического вмешательства. Слава отмечает, что готова нести ответственность и извиниться перед звездным хирургом, если ее предположения окажутся ложными.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Добровинский ответил на обвинения певицы Славы в адрес хирурга Хайдарова.

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