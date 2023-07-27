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Артистку задели слова адвоката, который охарактеризовал поведение недовольных пациенток Хайдарова как «сиськин бунт».

Певица Слава отреагировала на обвинения представителя Тимура Хайдарова, адвоката Александра Добровинского. Своими мыслями артистка поделилась в личном блоге.

Александр Добровинский в беседе с 5-tv.ru отметил, что претензии Славы и Любови Успенской к звездному хирургу были раздуты из-за денег, ведь первая молчала — год, а вторая — и вовсе три. По словам исполнительницы хита «Одиночество», затишье было связано с ожиданием. Как рассказывает Слава, Тимур Хайдаров обещал ей, что за год рассосутся все проблемные зоны. Более того, долгое время артистка думала, что неудачная пластика связана с ее природной предрасположенностью — длительным заживлением ран, однако оказалось, что это не так.

«Но потом я пошла к еще одному доктору. Он сказал: „Ничего у вас не рассосется“. Это как было уже в конце моего ждущего года. И он мне сделал операцию, и все случилось прекрасно», — отметила певица.

Особенно задели Славу слова Добровинского, который охарактеризовал поведение недовольных пациенток Хайдарова как «сиськин бунт». По мнению певицы, хирург осквернил одну из самых важных частей тела женщины, в результате чего она не только не получила качественно сделанную грудь, так еще в ответ столкнулась с неуважением и пренебрежительным отношением.

«Вы прекрасно, девочки, знаете, что для нас такое грудь, которой мы кормим наших детей, которой мы радуем своих любимых, сами в зеркало в купальниках любим смотреться, какие мы красотки. А здесь нас просто обозвали «сиськин бунт», — негодует певица.

По словам Славы, она была поражена количеством девушек, которые оперировались у звездного хирурга и также, как и она, пострадали.

«Девчонки в слезах! Некоторые по несколько лет переделывают! У кого криво, у кого что!» — возмущается Слава.

Певица Слава отреагировала на обвинения Добровинского о недовольных пациентках после пластики. Фото: Instagram* / nastya_slava

Певица предполагает, что неудачная пластика связана с тем, что операции на грудь делает не сам Тимур Хайдаров, а его ассистенты. Свою догадку Слава объясняет тем, что ей до сих пор не предоставили видеозапись с хирургического вмешательства. Слава отмечает, что готова нести ответственность и извиниться перед звездным хирургом, если ее предположения окажутся ложными.

Ранее 5-tv.ru писал, что адвокат Добровинский ответил на обвинения певицы Славы в адрес хирурга Хайдарова.

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