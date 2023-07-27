Опасная профессия: раненных в зоне СВО журналистов «Известий» наградили орденами Мужества

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Военкор и оператор рассказали подробности трагического события в Запорожской области.

Ордена Мужества сегодня получили наши коллеги, попавшие под обстрел ВСУ в Запорожской области. Указ об этом подписал Владимир Путин.

Корреспондент Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков находились среди других журналистов и, можно сказать, что им очень сильно повезло. Потому что военкор РИА Новостей Ростислав Журавлев из той командировки не вернулся…

ВСУ нанесли 22 июля удар кассетными боеприпасами по группе журналистов в Запорожской области. Четыре представителя СМИ получили ранения различной степени тяжести. Погибшего военкора Журавлева похоронят в родном городе — Екатеринбурге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков раскрыли подробности атаки ВСУ, в результате которой они пострадали.