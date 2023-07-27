Мир меняется: как проходит поездка Шойгу в Северную Корею

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ; 5-tv.ru

Министр посетил страну в большой праздник — 70-летие окончания Корейской войны.

Кадры, в реальность которых трудно поверить, приходят всю неделю из Пхеньяна и это еще одно подтверждение того, что мир меняется быстрее, чем мы думаем. В авангарде этих перемен есть и наша страна. Министр обороны Сергей Шойгу уже несколько дней гостит в Северной Корее, которая отмечает большой праздник — 70-летие окончания Корейской войны, руку к которой, кстати, приложил Вашингтон.

Наш министр — главный гость Ким Чен Ына, он участвует во всех торжественных мероприятиях. Владимир Путин уже направил северокорейскому лидеру поздравительную телеграмму.