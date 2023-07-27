Рухнул и загорелся: подробности падения вертолета Ми-8 на Алтае

Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru

В причинах случившегося уже разбираются следователи.

Алтайские следователи сейчас раз за разом пересматривают видео с крушением вертолета на берегу реки Катунь и пытаются понять, почему машину с туристами начало разворачивать, когда до земли оставалась всего пара метров.

В результате хвостовой винт задел бетонный столб, Ми-8 рухнул и загорелся.

К этой минуте известно о четверых погибших и десяти пострадавших. Многие находятся в критическом состоянии со страшными ожогами. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова — с подробностями.