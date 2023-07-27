Рухнул и загорелся: подробности падения вертолета Ми-8 на Алтае
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Вертолет Ми-8 задел бетонный столб и рухнул на Алтае
Фото, видео: Демьянчук Александр / ТАСС; 5-tv.ru
В причинах случившегося уже разбираются следователи.
Алтайские следователи сейчас раз за разом пересматривают видео с крушением вертолета на берегу реки Катунь и пытаются понять, почему машину с туристами начало разворачивать, когда до земли оставалась всего пара метров.
В результате хвостовой винт задел бетонный столб, Ми-8 рухнул и загорелся.
К этой минуте известно о четверых погибших и десяти пострадавших. Многие находятся в критическом состоянии со страшными ожогами. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова — с подробностями.