Лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов в Греции

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На территории военного лагеря, где все случилось, располагаются истребители.

Взрывы прогремели на складе боеприпасов возле греческого города Неа-Анхиалос. Причиной стал лесной пожар, сообщает телеканал ERT-1.

Произошедшее также подтвердили в генеральном штабе национальной обороны. Все произошло на территории военного лагеря, где располагается 111-е боевое крыло истребителей F-16.

Известно, что из-за взрывов были разбиты стекла, от осколков несколько человек получили ранения. Им оказывают помощь четыре кареты скорой помощи. Кроме того, некоторые жители самостоятельно эвакуируются с места происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ближайшие десятилетия лесных пожаров в России станет больше.