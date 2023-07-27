Европейский центральный банк повысил базовую ставку до 4,25% годовых

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Решение было принято советом управляющих ЕЦБ.

Три ключевые процентные ставки были повышены Европейским центральным банком (ЕЦБ). Повышение произошло на 25 базисных пунктов, сообщается на сайте регулятора.

Так, это коснулось базовой процентной ставки (4,25%), ставки по депозитам (3,75%) и ставки по краткосрочным кредитам (4,5%).

«Совет управляющих полон решимости обеспечить своевременное возвращение инфляции к ее среднесрочному целевому показателю в 2%. Поэтому сегодня было принято решение повысить три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 25 базисных пунктов», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Центробанк России поднял ключевую ставку сразу на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Решение принято после длительного затишья.