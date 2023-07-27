Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны

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Россия поддерживает КНДР в общей заинтересованности противостоять политике коллективного Запада.

Президент России Владимир Путин направил лидеру КНДР Ким Чен Ыну телеграмму с поздравлением по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной Освободительной войне. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что жители КНДР прошли все испытания, проявив массовый героизм, отстояли свободу и независимость родины.

«Этот исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность, служит надёжной опорой для дальнейшего развития связей между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой в политике, экономике, сфере безопасности. Перед лицом современных угроз и вызовов особенно важно оберегать и приумножать славные традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки», — отметил Путин.

Кроме того, российский лидер отметил солидарность КНДР в проведении Россией специальной военной операции, а также общую заинтересованность противостоять политике коллективного Запада.

«Желаю Вам, господин Ким Чен Ын, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа, а всем участникам торжественного собрания — благополучия и мира», — заключил Путин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как министр обороны Сергей Шойгу, который находился с рабочим визитом в Северной Корее, встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.