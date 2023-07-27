«Не задумывались»: как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост

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О роли американцев в террористических актах рассказал в новой статье журналист Сеймур Херш. Что ему стало известно?

О причастности Вашингтона к атакам на Крымский мост заявил американский журналист, обладатель Пулитцеровской премии Сеймур Херш. Как рассказал в своей новой статье автор расследований, офис Байдена не просто одобрил действия Киева, но и имеет к этому прямое отношение.

«Роль администрации Байдена в обеих атаках была жизненно необходимой. Как сказал мне один американский чиновник — это была наша технология. Беспилотник управлялся дистанционно и был наполовину погружен в воду, как торпеда. Я спросил, задумывались ли перед атакой на мост о возможности ответных действий? Чиновник сказал, что так далеко они не задумывались. По его словам, национальная стратегия заключается в том, что Зеленский может делать все, что хочет. Взрослый надзор отсутствует», — написал журналист.

Американский чиновник, на чьи слова ссылается Херш, также назвал позицию США в отношении этой войны «сбивающей с толку и нереалистичной». Байден и его госсекретарь продолжают повторять, что сделают все возможное, чтобы помочь Киеву. В том числе готовы поставлять тяжелую военную технику, что на самом деле лишь затянет конфликт.

Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правительство России продлило сроки восстановления Крымского моста.