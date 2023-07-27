Бывшую судью Елену Кондрат отправили в колонию за взятку

Фото, видео: 5-tv.ru

Женщине назначен штраф в виде 77,964 миллиона рублей.

Бывшая судья Арбитражного суда Москвы Елена Кондрат была приговорена к девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает источник 5-tv.ru из здания суда.

Более того, женщине назначен штраф в виде почти 78 миллионов рублей, фигурантку лишили права занимать должности в судах сроком на пять лет.

Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что в сентябре 2020 года судья Елена Кондрат в столичном ресторане предложила коллеге 50 тысяч долларов за непривлечение к субсидиарной ответственности участников дела.

До этого стало известно, что Московский городской суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры о замене домашнего ареста на заключение под стражу бывшего заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина за получение взятки.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как бывшего замглавы Минцифры Паршина отправили в СИЗО.