СК РФ: в Москве по подозрению в подготовке теракта задержан подросток
Фото: www.globallookpress.com / Ronny Hartmann
Задержанный почти полгода готовил диверсию на объекте газопроводной сети.
На подростка, готовившего теракт в Москве, Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. По данным СК РФ по городу Москве, несовершеннолетний 17-летний парень планировал совершить террористический акт путем взрыва одного из объектов газопроводной сети на территории Московского региона.
Противоправная деятельность фигуранта была выявлена и пресечена в ходе работы ФСБ.
При обыске у жителя Москвы были обнаружены компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также карты расположения объектов газопровода. Обыски по месту проживания фигуранта дела продолжаются, уточнили в ЦОС ФСБ.
В настоящее время подросток задержан силами ФСБ, проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ пресекла попытку теракта на корабле Черноморского флота.
Фото: ЦОС ФСБ России
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu
Фото: Telegram / Официальный телеграм-канал ГСУ СК России по г. Москве / skmoscowgsu